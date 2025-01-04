«А ведь он был готов драться с судьей». Фанаты «Барселоны» недовольны малой дисквалификацией Винисиуса

Фанатский аккаунт «Барселоны» в соцсети X отреагировал на новость о том, что вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор, который ударил вратаря «Валенсии» по шее, может отделаться всего двухматчевой дисквалификацией. Он вспомнил, как за меньшее представители каталонского клуба получали большие сроки.

«Левандовски получил три матча за прикосновение к носу. Ханси Флика дисквалифицировали на две игры за поднятие рук. В «Мадриде» у Винисиуса «все под контролем», и он сможет сыграть в Суперкубке Испании».

В комментариях согласились с этим возмущением:

💭«Ухудшает ситуацию еще и тот факт, что он лез драться с судьей».

💭«Ла Лига «Мадрида».

💭«Система против нас. Я думаю, нам давно пора привыкнуть».

💭«Испанская лига коррупции».