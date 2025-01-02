+120 млн евро за год🤑 Смотрим, кому из футболистов удалось заставить футбольных экспертов переоценить свою стоимость

2024-й год для многих футболистов получился удачным не только на командном, но и на личном уровне.

Ряду игроков удалось существенно повысить свою стоимость за 2024-й год. Давайте посмотрим на топ-10 игроков по версии специализированного портала Tramsfermarkt, сумевших сделать мощный скачок в финансовом плане.

10. Морган Роджерс (+37,2 млн евро)

В начале 2024 года стоимость игрока «Астон Виллы» составляла 2,8 млн евро — сейчас за него попросят уже 40 млн.

9. Эстевао Виллиан (+40 млн евро)

17-летний игрок «Палмейраса» оценивался в 10 млн евро, сейчас его стоимость составляет 50 млн.

8. Флориан Виртц (+40 млн евро)

Немецкий полузащитник «Байера» и в начале 2024-го года стоил прилично — 100 млн евро, а теперь за него просят сразу 140 млн!

7. Омар Мармуш (+45 млн евро)

Представитель «Айнтрахта» начинал год с оценкой в 15 млн евро, но сумел увеличить свою стоимость до 60 млн.

6. Александр Павлович (+48 млн евро)

Еще один представитель Бундеслиги сумел проявить себя в ушедшем году: игрок «Баварии» в начале 2024-го стоит всего 2 млн евро, а сейчас уже 50 млн.

5. Кобби Майну (+49 млн евро)

В начале прошлого года игрок «МЮ» стоил 6 млн евро, теперь за 19-летнего полузащитника англичане хотят 55 млн.

4. Винисиус (+50 млн евро)

Звезда «Реала» в начале 2024 года уже стоил 150 млн евро, но после ключевых голов в Лиге чемпионов и индивидуальных наград Вини стоит уже 200 млн.

3. Пау Кубарси (+68,5 млн евро)

Надежда «Барселоны» 17-летний Кубарси скромно начинал с оценки в 1,5 млн евро, но попал в обойму основной команды и сейчас его оценка составляет 70 млн.

2. Коул Палмер (+85 млн евро)

Одна из главных звезд АПЛ на сегодняшний день в начале 2024 года стоил 45 млн евро, но сумел проявить себя в «Челси» и теперь оценивается в 130 млн.

1. Ламин Ямаль (+120 млн евро)

Первое почетное место уходит еще одной юной звезде «Барселоны» Ламину Ямалю. 17-летний Ламин в начале 2024 стоил 40 млн, но успех на Евро в составе сборной Испании, а также уверенная игра в «Барсе» повысили его стоимость до 180 млн.