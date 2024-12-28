🎥 Сэр Алекс Фергюсон – пожизненный член клуба, в котором никогда не играл! Но однажды он положил им хет-трик

В 1960-м году в Глазго состоялся финал Кубка европейских чемпионов, на поле встречались «Мадрид» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра закончилась победой «королевского клуба» с внушительным счетом 7:3 – Ди Стефано оформил хет-три, а Пушкаш отметился покером.

За той встречей с трибун «Хэмпден Парк» наблюдало больше 125 тысяч человек, одним из зрителей был 19-летний Алекс Фергюсон, который тогда делал первые шаги в профессиональном спорте. Спустя много лет легендарный тренер, вошедший в историю «Манчестер Юнайтед» и всего футбола, продолжает вспоминать тот матч в далеком 1960-м году:

«Я тогда следил за «Рейнджерс», смотрел много их матчей. В полуфинале Кубка европейских чемпионов «Рейнджерс» дошел до полуфинала, где уступил франкфуртскому «Айнтрахту» с общим счётом 4:12.

Тогда все фанаты «Рейнджерс» были уверены, что «Айнтрахт» в финале ничего не оставит от «Мадрида». Мы говорили друг другу: «Вау! Какая замечательная немецкая команда». Но в финале все вышло совершенно иначе. Наверное, именно тогда я впервые осознал, что такое европейский футбол».

Судьба вновь свела Фергюсона и франкфуртцев семь лет спустя, когда Алекс в составе «Рейнджерс» оформил хет-трик в товарищеском матче против «Айнтрахта». Уже будучи тренером «Абердин», шотландец с общим счетом 1:3 уступил «орлам» в Кубке УЕФА сезона-1979/80.

Слова великого сэра Алекса о матче 1960-го года вдохновили «Айнтрахт»: весной 2024 года франкфуртцы сделали шотландца пожизненным членом клуба.

«Самый успешный период «Айнтрахта» был во время моего пребывания в «Абердине» в 70-х и 80-х годах, когда они выиграли Кубок УЕФА в 1980 году. Они недавно обыграли «Барселону», верно? Я это видел. И финал [Лиги Европы сезона-2021/22] против «Рейнджерс» был фантастическим», – делился с пресс-службой «орлов» сэр Алекс.

31 декабря великому менеджеру исполнится 83 года.

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