🎥 Лапорта провел воспитательную беседу с Рафиньей после слов игрока о контракте Ольмо. Бразилец наговорил лишнего?

«Барселона» готовится вступить в борьбу за Суперкубок Испании, в 1/2 «блауграна» встретится с «Атлетиком».

На предматчевой пресс-конференции и Ханси Флика, и Рафинью, конечно, спрашивали о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Бразилец ответил весьма откровенно: «Если бы я был в другом клубе и увидел эту ситуацию, возможно, я бы задумался, стоит ли переходить в «Барсу».

Похоже, честность вингера не понравилась руководству «блауграны». После пресс-конференции «Барса» провела тренировку, перед которой между Рафиньей и Жоаном Лапортой состоялась беседа.

По данным Mundo Deportivo, разговор длился примерно минуту, президент и футболист обсудили слова бразильца о ситуации в клубе. Беседа попала в объективы издания El Mundo.

Фанаты обсудили эпизод:

💭 «Ущерб был нанесен Лапортой, а не Рафиньей. Именно Лапорта прошлым летом сказал, что мы находимся в ситуации, когда можем покупать таких топ-игроков, как Дани Ольмо, но мы не смогли зарегистрировать его на весь сезон и едва успели зарегистрировать его на старт сезона, но только благодаря травме Кристенсена».

💭 «Слова Рафиньи несут имиджевый ущерб клубу, особенно странно слышать подобное от одного из капитанов клуба».

💭 «Лжец встретил единственного человека, который говорит правду».

💭 «Лапорте и правда стоило обсудить это с Рафиньей, капитан не может позволить себе так говорить о клубе публично. Если есть претензии к руководству, стоит обсудить это лично, а не на пресс-конференции. Ни один игрок не может быть важнее клуба».

💭 «Лапорта не любит правду и факты, он настоящий политик. Рафинья не сделал ничего плохого, он озвучил правду».

💭 «Рафинья подтвердил свое звание человека, играющего ради денег. Он блестящий игрок, но он не любит этот клуб, после таких слов у него стоит забрать капитанскую повязку».

А на чьей стороне вы?

Рафинья прокомментировал ситуацию с Ольмо и Виктором. Его слова вряд ли понравятся Лапорте

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