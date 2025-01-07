🔥 Общая таблица клубов из топ-5 лиг Европы! Лидер оторвался от второго места на два очка, от Франции только «ПСЖ»

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, за 19 туров «красные» набрали 46 очков, при этом имея еще одну игру в запасе – перенесенное из-за непогоды мерсисайдское дерби. «Арсенал» и «Ноттингем Форрест» отстают от подопечных Слота на шесть баллов, в копилке команд по 40 очков за 20 матчей.

В Лиге чемпионов у мерсисайдцев тоже все чудесно. «Ливерпуль» – единственная команда текущего розыгрыша турнира, которой удалось одержать победу во всех шести матчах: «красные» набрали 18 очков и уверено заняли первую строчку.

Портал OneFootball составил объединенную таблицу клубов из топ-5 лиг Европы – по типу общей таблицы обновленного формата ЛЧ – в рейтинге учитывались результаты команд в национальных чемпионатах. «Ливерпуль» и тут оказался лидером!

На пятки мерсисайдцам наступает «Наполи», который за 19 матчей в Серии А набрал 44 очка. Третью строчку занял «Мадрид», набравший 43 очка за 19 матчей Ла Лиги. А вот «Атлетико», который ушел на зимний перерыв лидером испанского первенства, в таблице от OneFootball занимает пятое место с 41 баллом, при этом у матрасников есть матч в запасе.

Отдельно стоит отметить «ПСЖ» – единственного представителя Лиги 1. В чемпионате Франции прошло всего 16 туров, в которых парижане сумели набрать 40 баллов. А вот от Бундеслиги в общей европейской таблице нет никого, немецкие клубы пока провели лишь 15 матчей: у лидера, «Баварии», в копилке 36 очков.

Как вам такой взгляд на расстановку сил в Европе?

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