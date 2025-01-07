Илон Маск хочет купить клуб из большой шестерки АПЛ! Подтвердил отец миллиардера – теперь фанаты в ужасе

Американская компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», скоро может лишиться своего главного актива! В покупке мерсисайдцев заинтересован Илон Маск, которого Forbes и Bloomberg называют самым богатым человеком планеты.

Издание Weekend Sport сообщило, что Маск потенциально заинтересован в приобретении «красных». Почему его выбор пал на мерсисайдцев? Все просто: бабушка изобретателя по отцовской линии родилась и выросла в Ливерпуле.

Отец Илона, Эррол Маск, в интервью Times Radio подтвердил желание сына вложиться в английский гранд:

«Правда ли мой сын хочет купить «Ливерпуль»? Я не могу это комментировать, они ведь тогда поднимут цену! Ладно, да, он выразил такое желание, но это не значит, что он точно купит клуб. Он бы этого хотел, конечно. Любой бы этого хотел, и я тоже.

Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас в Ливерпуле есть родня, и нам посчастливилось познакомиться с некоторыми участниками The Beatles, потому что они выросли вместе с некоторыми членами нашей семьи. Короче говоря, нас многое связывает с Ливерпулем».

Поклонникам «красных» новость не понравилась:

💭 «Все на свете лучше Илона Маска!»

💭 «Он поменяет название стадиона, название, эмблему и цвета клуба, он изменит все, что только возможно. Любой другой владелец будет лучше Маска».

💭 «Даже если он поможет «Ливерпулю» выиграть все на свете, никогда не поддержу назначение Илона Маска. Вы помните, что он сделал с «Твиттером»? То же самое будет с нашим клубом».

💭 «Ни за что! Он построит на «Энфилде» базу для SpaceX, а вместо игроков в футбол будут играть его Tesla».

💭 «Этот человек совершенно безумен. Он превратит «Ливерпуль» в чертов «Эвертон».

А как приобретение Маском «Ливерпуля» видит нейросеть? Миллиардер точно будет счастлив.

На «Энфилде» и правда можно построить базу для SpaceX.

У Слота наверняка появится новая машина.

Илон найдет средства на продление контрактов с главными звездами команды.

Салаху не придется бесконечно намекать клубу на скорое истечение соглашения.

А если Мо откажется от условий Илона, египтянину найдут другую работенку – отправят покорять Марс.

Может, в SpaceX создадут отдельный филиал для «Ливерпуля»?

Как думаете, Маск действительно попробует купить «Ливерпуль»?

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