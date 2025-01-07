«Всегда был одержим тобой, Мо». Каррагер вновь зарубился с Салахом из-за непродленного форвардом контракта

Контракты трех игроков «Ливерпуля» не дают покоя клубной легенды Джейми Каррагера. Практически в каждом эфире он упоминает о том, что до их окончания остается менее полугода и их нужно продлить. Причем в последнее время Карра постоянно так или иначе поддевать Мохамеда Салаха, как будто бы именно у него наименьшие шансы остаться.

К примеру, Джейми уже нашел замену египтянину, предложив сразу двоих кандидатов . До этого призывал форварда как можно скорее заявить о намерениях. Сейчас же Каррагер очевидно вывести Мохамеда на какие-то эмоции, причем поводом стала совместная фотография игрока с Ван Дейком и Трентом. При этом легенда хотел задеть двоих, но ответил только один.

«Я считаю, что Вирджил ван Дейк, как капитан клуба, наиболее достойно показал себя в этой ситуации [с контрактом]. Его поведение, игра, лидерство в команде. Он не слишком увлечен всем этим.

Вместо того чтобы говорить о Тренте Александер-Арнолде или Мо Салахе, я отдал бы должное Вирджилу ван Дейку. Он справляется с ситуацией, как настоящий политик. Ему задавали вопросы об этом, но он уходил от них. Он здесь, чтобы выиграть чемпионат, он хочет сделать все для «Ливерпуля». Скрещиваю пальцы, он подпишет [новый контракт]. Двум другим игрокам, возможно, стоит взять пример с Ван Дейка».

Спустя некоторое время Мо Салах вновь вышел в соцсеть Х, в которой написал следующее: «Мне начинает казаться, что ты мной одержим 😉»

Последнее слово, конечно же, осталось за Каррагером: «Я всегда был одержим тобой, Мо. Надеюсь, эта одержимость продолжится и в следующем сезоне 🤞🏻😜»

Как будто пока победа в этом баттле за Каррагером. Но есть ощущение, что это не последний раунд.