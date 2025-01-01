Вини и Родри – лучшие в 2024-м. Вспоминаем, кто за последние годы брал три главные индивидуальные награды в футболе

Подведение футбольных итогов 2024 года началось еще в октябре, когда в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в футболе сенсационно забрал Родри, хотя букмекеры называли главным претендентом Винисиуса.

Церемония обернулась скандалом еще до ее начала. «Мадрид», узнав, что их звезда останется без приза, принял решение бойкотировать мероприятие – при этом France Football назвал «Реал» лучшим клубом года, Карло Анчелотти стал лучшим тренером, а Килиан Мбаппе разделил с Харри Кейном трофей Герда Мюллера.

В декабре Винисиус дождался своей награды: он был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Победитель был выбран путем голосования капитанов и тренеров сборных, а также фанатов и журналистов.

Под занавес 2024 года бразилец вновь получил минуту славы, когда был назван игроком года на церемонии Globe Soccer Awards, которую каждый год организует Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.

Портал Score90 вспомнил, кто за последние годы брал три индивидуальные награды в мужском футболе.

2024 год

Получается, 2:1 в пользу Винисиуса.

2023 год

Катарский подвиг Лео Месси вместе со сборной Аргентины позволил ему в восьмой раз взять «Золотой мяч». Эрлинг Холанд, оформивший требл с «Ман Сити», стал лучшим лишь на церемонии Globe Soccer Awards.

2022 год

Возможно, лучший сезон в карьере Бензема принес Кариму две индивидуальные награды по итогам года. ФИФА осталась предана Месси.

2021 год

Последний год Месси с «Барсой» принес лишь Кубок Испании, зато с Аргентиной он впервые взял трофей, а себе забрал «Золотой мяч». Роберт Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера, но в голосовании за «ЗМ» стал вторым, зато поляка признала лучшим ФИФА. А Криштиану Роналду, вернувшийся в «Ман Юнайтед», получил награду от Globe Soccer Awards.

2020 год

Секступл «Баварии» убрал всех конкурентов Левандовского в борьбе за «Золотой мяч», приз у Роберта забрала пандемия коронавируса, из-за которой вручать награду не стали. При этом пандемия не помешала поляку получить награды The Best и Globe Soccer Awards.

2019 год

В тот сезоне Месси забил 36 голов, обойдя Бензема на 15 мячей, стал лучшем бомбардиром лиги и привел «Барселону» к 26-му чемпионству. Лео стал лучшим на премии ФИФА, обошел Роналду на один «Золотой мяч», а Криш взял приз от Globe Soccer Awards.

2018 год

Лука Модрич довел сборную Хорватии до финала чемпионата мира в России, помог «Мадриду» в очередной раз взять Лигу чемпионов, за что получил «Золотой мяч» и приз The Best. Роналду в 2018 провел 75 матчей, забил 65 голов и отдал 17 ассистов, португалец вновь был признан лучшим на церемонии Globe Soccer Awards.

2017 год

Последний «Золотой мяч» Роналду получил, завоевав пять трофеев в составе «Мадрида». Со сборной Португалии он взял бронзу на Кубке конфедераций в России.

2016 год

Криштиану привел национальную команду Португалии к победе на Евро во Франции, с «Мадридом» он уже традиционно взял ЛЧ. Роналду также получил приз лучшему бомбардиру ЛЧ, «Серебряную бутсу» Евро, «Золотая бутса» и «Золотой мяч» на клубном ЧМ.

Как думаете, все игроки получили свои награды справедливо?

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