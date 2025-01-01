Сборная первой половины сезона АПЛ от Каррагера и Невилла! Семь игроков попали в обе команды 🔥

Сезон Премьер-лиги пересек экватор, последней игрой 19-го тура станет встреча «Брентфорда» и «Арсенала». После 19-ти матчей в чемпионате лидирует «Ливерпуль», у подопечных Слота – 45 очков и еще одна игра в запасе.

Если «канониры» одержат победу в своей игре, то они обойдут «Ноттингем Форрест» и займут вторую строчку: при лучшем для «Арсенала» раскладе отрыв от первого места составит шесть очков.

Джейми Каррагер и Гари Невилл специально для Sky Sports составили сборную лучших игроков АПЛ в первой половине сезона-2024/25. Для непримиримых оппонентов легенды английского футбола проявили удивительное единодушие.

И Джейми, и Гари выбрали в свои команды Криса Вуда («Ноттингем Форест»), Мо Салаха («Ливерпуль»), Коула Палмера («Челси»), Матеуса Кунью (Вулверхэмптон»), Райана Гравенберха («Ливерпуль»), Мойсеса Кайседо («Челси») и Вирджила Ван Дейка («Ливерпуль»). На тренерский мостик оба поставили Арне Слота.

А дальше начались разногласия. В сборную Каррагера также вошли Ола Айна («Ноттингем Форест»), Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Энтони Робинсон («Фулхэм) и Давид Райя («Арсенал»).

Невилл дополнил свою команду лучших игроков первой половины сезона так: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Йошко Гвардиол («Ман Сити») и Матц Зельс («Ноттингем Форест»).

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