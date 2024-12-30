📸 Важная традиция «Барселоны». Игроки «блауграны» посетили 10 детских больниц города

Благотворительный фонд «Барселоны» каждый год в зимние праздники организует встречу игроков первой команды с пациентами детских больниц столицы Каталонии. Уходящий 2024 год исключением не стал.

Футболистов разделили на маленькие группы, чтобы осчастливить как можно больше детей. В итоге игроки посетили 10 медицинских учреждений Барселоны.

В первую группу попали Френки де Йонг, Андреас Кристенсен, Гави и Пау Виктор.

Вместе с Ханси Фликом детей навестили Ламин Ямаль, Серхи Домингес, Алекс Бальде и Пау Кубарси.

Рафинья, Марк Касадо, Фермин Лопес.

Иньиго Мартинес и Педри.

К полякам Левандовскому и Шченсному присоединились Эктор Форт и Эрик Гарсия.

В мероприятии также участвовали Иньяки Пенья и Андер Астралага, Ансу Фати и Рональд Араухо, Жюль Кунде и Марк-Андре Тер Стеген, Ферран Торрес и Жерар Мартин, Пабло Торре и Дани Ольмо.

У юных пациентов останутся волшебные воспоминания о встрече с кумирами.

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