Месси, Роналду или Ямаль? Вот какая была статистика у Криша и Лео в возрасте Ламина

Практически два десятилетия футбольные болельщики спорили, кто же лучше − Лионель Месси или Криштиану Роналду. Оба игрока уже покинули Европы и проводят последние годы карьеры.

Теперь у фанатов новые кумиры: Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие. Да, они представляют немногое разные поколения, но именно им предрекают в ближайшее время борьбу за «Золотой мяч».

ESPN решил сравнить показатели вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля, которому сейчас 17 лет и 5 месяцев, с тем, что показывали Лионель Месси и Криштиану Роналду в этом же возрасте. Спойлер: у аргентинца было только два матча в основе, а португалец ни разу не вышел за лиссабонский «Спортинг». У испанца уже 13 голов и 26 голевых передач за клуб.

Легкая победа.