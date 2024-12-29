♥️ Милое обращение клуба из 4-й лиги к «Барсе». Игроки просят майки каталонцев – один футболист «блауграны» вызвал ажиотаж

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» сразится с «Барбастро» – командой, выступающей в четвертой лиге, встреча состоится уже 4 января. А 6 января испанцы отметят Праздник трех королей – одно из главных зимних торжеств страны, именно в этот день дети получают долгожданные подарки.

А футболисты «Барбастро» уже написали коллективное письмо королям-волшебникам, приносящим гостинцы в особенный день. Главное желание парней из «Барбастро» – получить футболки игроков «Барселоны».

«Дорогие короли-волшебники, в это Рождество мы хотели бы попросить подарки заранее, мы верим, что «Барселона» поможет нам получить следующие футболки», – говорится в обращении «Барбастро». А далее следует список: игроки выбрали футболистов «Барсы», чью футболку они хотят получить.

Сразу семь футболистов «Барбастро» выбрали футболку Ламина Ямаля, который из-за повреждения, скорее всего, пропустит кубковый матч. Клуб из 4-й лиги опубликовал список в соцсетях, подписав:

«Мы хотели бы попросить несколько футболок для наших игроков. Пожалуйста, не забывайте о Ламине, даже если он не приедет на матч. Вы видите, что просьб очень много. Мы желаем Ламину скорейшего выздоровления. На случай, если короли-маги не услышат наших просьб, передаем обращение «Барселоне». Спасибо!»

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