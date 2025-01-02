Трент «сбежал» с девушкой в Венецию, пока СМИ активно обсуждает его будущее в «Мадриде»

Трент Александр-Арнолд увез свою девушку-модель в Венецию в романтический мини-отпуск, пока в прессе активно ходят слухи о его будущем.

26-летний футболист был замечен вместе с великолепной Эстель Бенке в итальянском ресторане Regina Corner в понедельник.

Сообщается, что во время своего пребывания в городе они остановились в отеле Aman, где номер стоит1500 фунтов за ночь.

«Они официально встречаются — кажется, они действительно увлечены друг другом. Трент наслаждается общением с Эстель», — отметил источник, близкий к футболисту.

Эстель Бенке — модель и «инфлюэнсер». У нее всего 30 тысяч подписчиков в инстаграме (у Трента, например, почти 12 млн), но с таким бойфрендом их число будет только расти.

В последние пару недель защитника был активно связывают с уходом из «Ливерпуля», его контракт истекает летом. «Реал Мадрид» давно нацелился на игрока сборной Англии, самого Трента также привлекает перспектива переезда в столицу Испании.