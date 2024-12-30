Главные новости декабря в нейро-картинках: очередной рычаг Лапорты, Мудрик и допинг от коровы и другое

Декабрь подарил нам много абсурдных, веселых и неожиданных футбольных новостей.

«Барселона» вновь испытывает проблемы с регистрацией игроков. Им запретили регистрировать Пау Виктора и Дани Ольмо, а Жоан Лапорта взялся за новый рычаг − продажу вип-зон на еще не законченном новом «Камп Ноу».

Вингера «Челси» Михаила Мудрика поймали на допинге. В крови украинца нашли мельдоний. По слухам, он мог попасть в кровь игрока после инъекции стволовых клеток коровы. Так игроку помогали восстановиться в сборной.

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин забыл, что нужно платить по счетам и задолжал квартплату. Суд взыскал с игрока все долги.

Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд оказался за пределами заявки в четырех матчах подряд. Кажется, что англичанин уже покрылся пылью.

Экс-скаут «Мадрида» заявил, что Флорентино Перес лично отвезет Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию, если ему предложат за игрока 300 млн евро.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф продолжает урезать различные выплаты сотрудникам клуба, чтобы сэкономить средства.

Трент Александер-Арнолд забил гол и во время празднования сделал отсылку к трансферным слухам: его уже отправили в «Мадрид», но кажется, преждевременно. Защитник сообщает Пересу, что остается?

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен получил штраф за то, что пришел на турнир в джинсах. Норвежец послал всех и снялся. Кажется мы знаем, какой перфоманс он устроит в следующий раз.

На церемонии вручения Globe Soccer Awards, награды, которую создал суперагент Жорже Мендеш, Криштиану Роналду признали лучшим форвардом Ближнего Востока. Выглядит так, будто бы он сам себе придумал очередной трофей и отдал его.

Новый главный тренер «МЮ» Рубен Аморим в прямом и переносном смысле поплыл на «Олд Траффорд». Стадион залило водой, когда он давал пресс-конференцию, а результаты в АПЛ оставляют желать лучшего.

А что вам запомнилось в декабре? Пишите в комментариях.