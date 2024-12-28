📸🎥 Фанаты поражены свежими кадрами со стройки «Камп Ноу» – «Барсе» и правда придется играть в Мадриде?

Жоан Лапорта обещал, что «Барселона» вернется на родной стадион в ноябре, 2024 год подходит к концу, а работы на «Камп Ноу» далеки от завершения. Есть вероятность, что в этом сезоне каталонцы не сыграют в родных стенах.

При этом к маю 2025 года «блаугране» придется освободить «Монжуик». Поскольку УЕФА требует, чтобы команда провела весь плей-офф Лиги чемпионов на одной арене, «Барсе» придется искать стадион, который можно будет заявить на еврокубки. По версии Marca, каталонцы могут проводить матчи ЛЧ в Мадриде.

Как пишет все та же Marca, реконструкция «Камп Ноу» движется слишком медленно, скорее всего в этом сезоне фанаты не вернутся на трибуны родного стадиона.

А как сейчас выглядит «Камп Ноу»? Под занавес 2024 годы на домашней арене «блауграны» полным ходом идет стройка.

Кадр от 27 декабря, вид на фасад арены.

Фанаты недовольны:

💭 «Лапорта говорил, что мы вернемся на «Камп Ноу» в ноябре, лол».

💭 «Почему я не удивлен, что и здесь руководство облажалось?»

💭 «Выглядит так, будто стройка только началась. Как они планировали закончить все к ноябрю?»

💭 «Году в 2030 мы точно вернемся!»

💭 «А нам говорили, что мы вернемся на стадион к концу 2024 года. 2024 год закончится через три дня».

💭 «Планирую посетить открытие обновленного «Камп Ноу» в 2050 году».

💭 «Видно, что работы еще слишком много, мы точно не сыграем здесь в этом сезоне. Вопрос в том, зачем Лапорта обманывал болельщиков?»

Как «Барса» решит вопрос с матчами плей-офф ЛЧ?

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