Топ-10 самых дорогих трансферов 2024 года. На первой строчке переход из АПЛ в Ла Лигу, в рейтинге есть сделка по Ольмо 🤑

Самым громким трансфером уходящего года стал долгожданный переход Килиана Мбаппе в «Мадрид», но с финансовой точки зрения подписанию Хулиана Альвареса мадридским «Атлетико» равных нет.

За аргентинца «матрасники» заплатили «Манчестер Сити» 75 млн евро – переход Альвареса стал самым дорогим в 2024 году. Сделка также стала самой прибыльной в истории «горожан», в рейтинге самых дорогостоящих подписаний «Атлетико» покупка Альвареса занимает вторую строчку, уступая лишь трансферу Жоау Феликса.

Tansfermarkt вспомнил, какие переходы стали самыми дорогими в 2024 году. Вторую строчку занял трансфер Гонсалу Рамуша из «Бенфики» в «ПСЖ»: португалец выступал за парижан на правах аренды с лета 2023 года, через полгода столичный клуб выкупил Рамуша за 65 млн евро.

Третье место заняла сделка по Доминику Соланке: за англичанина «Тоттенхэм» заплатил «Борнмуту» 64,3 млн евро. На четвертом месте оказался переход Лени Йоро из «Лилля» в «Ман Юнайтед» – защитник, за которого «красные дьяволы» отдали 62 млн евро, провел в составе нового клуба пять матчей.

Топ-10 самых дорогих трансферов 2024 года

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