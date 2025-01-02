🎥 Выносите премию Пушкаша! Безумный гол из Чемпионшипа со своей половины поля

В 2025-м прошел всего один день, а у нас уже есть претендент на премию имени Ференца Пушкаша за лучших гол года!

«Шеффилд Уэнсдей» в матче 25-го тура Чемпионшипа обыграл «Дерби Каунти» со счетом 4:2, автором самого эффектного гола стал 30-летний Джош Уиндасс. Англичанин нанес мощнейший удар со своей половины поля и попал точно в ворота соперника.

Голкиперу «Дерби Каунти» оставалось лишь грустно взглядом проводить мяч в сетку.

В 2024 году премию имени Пушкаша получил Алехандро Гарначо за гол в матче против «Эвертона» в 13-м туре Премьер-лиги сезона-2023/2024. В той встрече вингер «Ман Юнайтед» забил впечатляющим ударом через себя.

Как вам гол Уиндасса? Тянет на премию?

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