📸Братья Беллингемы встретили юного фаната и оставили ему автограф. Они не предполагали, что сделает парень дальше 😂

Юный фанат «Бернли» вместе с семьей и друзьями отмечал Рождество в ресторане, когда увидел за соседним столиком двух известных футболистов − представителя «Сандерленда» Джоба Беллингема и его брата из «Мадрида» Джуда Беллингема.

Как в одной вселенной вообще оказались все эти люди с фото? Джуд приехал на выездной матч Джоба, встреча проходила на поле «Блэкберна». Этот клуб располагается в том же графстве Ланкашир, что и «Бернли».

Парень не упустил возможность взять автограф уже состоявшейся звезды Джуда Беллингема и его менее известного брата Джоба. И, конечно же, сделал совместное фото с ними.

На этом история не закончилась. Предприимчивый паренек подсунул бумажку Беллингемам так, что смог выше дописать текст от себя. Так Джуд и Джоб на ближайшие десять лет подписали контракт с «Бернли».

Шалость удалась, а Беллингемам стоит подумать насчет того, что они подписывают.

Вот как отреагировали на это фанаты:

💭Я увидел достаточно и считаю, что этому парню нужно немедленно дать должность спортивного директора!

💭Фабрицио Романо в смятении.

💭Отлично, теперь подайте на него в суд за нарушение контракта.

💭Сделал для любимого клуба больше, чем Дэн Эшуорт для «Юнайтед».

💭Лол, он обманул их, сложив бумагу пополам, чтобы они не увидели текст.