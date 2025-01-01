🎥 Первый гол АПЛ в 2025 году на счету «Брентфорда»! Мбемо показал красивое исполнение после ошибки Эдегора 🔥

Игрокам Премьер-лиги не дали отдохнуть после новогодней ночи, 1 января «Брентфорд» и «Арсенал» развлекли поклонников футбола в заключительном матче 19-го тура.

Болельщикам не пришлось долго ждать первого гола в новом 2025 году, уже на 13-й минуте подопечные Томаса Франка вышли вперед.

Голевая атака «пчел» началась после неудачной передачи Мартина Эдегора, которую перехватил Миккель Дамсгор. Датчанин отдал мяч Мбемо, Бриан добрался до штрафной, уложил Калафьори на газон и пробил в угол ворот «Арсенала». Для камерунца мяч стал 11-м в сезоне.

Исполнение получилось красивым, оцените:

«Арсенал» ответил на 29-й минуте. После удара Парти Флеккен отбил мяч прямо перед собой, чем ловко воспользовался Габриэл Жезус, сравнивая счет.

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