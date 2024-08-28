🎥 «Бернли» вновь шикарно представил новичка: Аннибаль Межбри появился в клипе Oasis

«Бернли» и «Манчестер Юнайтед» договорились о переходе Аннибаля Межбри, контракт рассчитан на четыре года.

Полузащитник с января выступал за «Севилью» на правах аренды. По сведениям Фабрицио Романо, за Межбри «Бернли» заплатит «Ман Юнайтед» более 9 млн фунтов, включая бонусы. Также «красные дьяволы» получат значительный процент от суммы при перепродаже игрока.

А «Бернли» уже презентовал новичка – и вновь сделал это креативно! Межбри появился в клипе группы Oasis на культовую песню Wonderwall. Недавно рокеры объявили о воссоединении после 15-летнего перерыва , так что анонс получился очень актуальным.

«Бернли» может открыть агентство по созданию анонсов для футбольных клубов. На Премьер-лигу их креатива точно хватит.

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