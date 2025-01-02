У «Бернли» новый футболист — племянник легендарной топ-модели: ждем гламурную публику на трибунах

«Бернли» подписал Оливера Сонне из датского клуба «Силькеборг».

Правый защитник стал первым приобретением тренера «бордовых» Скотта Паркера в январское трансферное окно, его контракт рассчитан на четыре с половиной года.

24-летний Сонне родился и вырос в Дании, но помимо датского у него есть и перуанское гражданство благодаря матери — футболист на международном уровне представляет именно сборную Перу.

Кроме того, Оливер пробовал себя и в качестве моде.

Дело в том, что футболист является племенником супермодели Хелены Кристенсен, пользовавшейся огромным успехов в 90-е и 2000-е.

Ждем Хелену на трибунах «Бернли»?