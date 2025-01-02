Де Йонг хочет уйти из «Барселоны»? Хавбек дал довольно странное интервью

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг − один из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше него в команде зарабатывает только Роберт Левандовски (33,3 млн евро против 19 млн плюс 6,2 млн бонусов − по данным Capology).

Нидерландец переехал в Ла Лигу пять с половиной лет назад и за это время выиграл не так много трофеев, о чем он с разочарованием заявил в интервью Voetbal International.

«Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барселоной», то не представлял, что за 4 года я выиграю только одну Ла Лигу, один Кубок Испании и один Суперкубок Испании. Я ожидал выиграть как минимум вдвое больше, поэтому разочарован. Но некоторые вещи невозможно предсказать».

Но еще больше болельщиков должно удивить то, как Де Йонг высказался о будущем. Неужели он думает об уходе?

«Люди думают, что я хочу остаться в «Барселоне» навсегда, потому что жизнь вне футбола здесь так хороша − и она хороша, но это менее важно, чем то, что происходит на поле. Если бы я почувствовал, что не могу внести достаточный вклад, или команда не может конкурировать, я бы ушел».

А вы бы хотели, чтобы Френки закончил карьеру в Каталонии?