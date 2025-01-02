«Покажите это видео Рою Кину». Диогу Далот эпилирует грудь и рекомендует процедуру одноклубникам

Появилось странное видео, на котором звезда «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот дает интервью, пока ему делают лазерную эпиляцию груди.

Португальский защитник позаботился о том, чтобы его режим ухода за собой продолжался, несмотря на плачевную форму «Юнайтед» при новом тренере Рубене Амориме.

Далот надел защитные очки и снял рубашку, пока эпилировали его грудь.

Защитник отметил, что ряд звезд «Юнайтед» также хотел бы удалить волосы на теле подобным образом.

«Я уже рекомендовал это всем моим товарищам по команде. Мы все хотим выглядеть наилучшим образом, заботиться о себе», - заявил футболист.

Болельщики по достоинству оценили рекомендации футболиста в комментариях:

💬«Покажите это видео Рою Кину».

💬«Футбол на этом закончился».

💬«Готовится к встрече с Салахом через пару дней».

💬«Теперь я видел все».

Посмотрим, помогут ли уходовые процедуры Далоту прерывать серию поражений «МЮ». Команде предстоит матч с «Ливерпулем» 5 января, до этого «красные дьяволы» проиграли четыре встречи подряд: с «Тоттенхэмом», «Борнмутом», «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».