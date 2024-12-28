🎥 В АПЛ опять судейский скандал! Игрок попытался ударить соперника локтем по лицу – не получил даже желтой

Встреча «Брайтона» и «Брентфорда» в 18-м туре Премьер-лиги закончилась нулевой ничьей, зато после матча разгорелся скандал.

На 75-й минуте полузащитник «‎Брентфорда» Егор Ярмолюк‎ удерживал за футболку нападающего «Брайтона» Жоао Педро. Бразильца ситуация разозлила: он с разворота локтем попытался ударить в лицо украинцу. К счастью, Педро промазал.

Было очень опасно, локоть Жоао прошелся в сантиметре от лица Егора.

Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил Педро, а видеоассистент после просмотра эпизода согласился с решением главного. Бразильцу даже не показали желтую.

Томас Франк, тренер «Брентфорда», после матча публично не согласился с судьями: «Педро удалось остаться на поле. Согласно правилам, игрок не может пытаться ударить соперника. Был контакт или нет – это красная карточка».

Как думаете, за такую отмашку игроков нужно наказывать?

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