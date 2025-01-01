В команде 2024-го в АПЛ доминирует «Сити». В состав попал лишь один игрок «Ливерпуля» 🤯

Статистический портал Sofascore составил символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги в 2024 году. В команду попали футболисты с самым высоким средним рейтингом за матч в минувшем году.

Несмотря на трудности «Ман Сити» на старте сезона-2024/25, в сборной от Sofascore доминируют именно «горожане», которых представляют сразу четверо: Фил Фоден, Кевин де Брюйне, Родри и Йошко Гвардиол.

Еще два футболиста от «Арсенала»: Букайо Сака и Габриэл Магальяэс. Мо Салах, набравший феноменальную форму в новом сезоне, стал единственным представителем «Ливерпуля» – лидера АПЛ после 19-ти туров.

В сборную также попали Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Коул Палмер («Челси»), Джеймс Тарковски («Эвертон»), Марк Флеккен («Брентфорд»).

Сборная лучших игроков АПЛ в 2024 году от Sofascore

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