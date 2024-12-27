Самый посещаемый клуб года играет не в Европе. Но в топ-20 сразу восемнадцать команд представляют Старый свет

Несмотря на то, что в некоторых мировых лигах еще осталось провести по одному туру, уже можно подвести итоги и виртуально наградить самую посещаемую футбольную команду мира.

Возможно вы удивитесь, но она играет не в Европе. Это многократный чемпион Аргентины «Ривер Плейт». Клуб играет на стадионе «Монументаль», вмещающем по официальным данным 84 567 зрителей. Не нужно быть математиком, чтобы понять – практически на каждой игре «Ривера» фиксируют солд-аут.

На втором месте более предсказуемый клуб – «Дортмунд». В городе очень любят футбол и родную команду, потому найти свободное место на «Сигнал Идуна Парк» или «Вестфаленштадион» (название, более близкое для местных), вмещающем 81 365 зрителей. Получается, что немецкий клуб никак не мог быть выше аргентинцев, так как физически на нем не поместится больше фанатов.

Третье место вновь у клуба Бундеслиги – «Баварии». «Альянц Арена» также радует полной заполняемостью − вместимость стадиона совпадает с данным из таблицы.

Вся двадцатка выглядит следующим образом:

Подавляющее доминирование европейских клубов. Кроме «Ривер Плейта» с другого континента попал в топ только «Бока Хуниорс».