Салах еще не покинул «Ливерпуль», а Каррагер уже нашел ему замену. У легенды целых два кандидата

В четверг «Ливерпуль» совершил камбэк в матче против «Лестера» и увеличил отрыв от второго места в таблице до семи баллов. В очередной раз отличился Мохамед Салах, который довел количество голов за сезон до девятнадцати.

Контракт египтянина истекает следующим летом и до сих пор не ясно, останется ли он. Как бы там ни было, но легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер уже подыскал целых два варианта на его замену. Причем одного из игроков прекрасно знает спортивный директор «красных» Ричард Хьюз.

«Я думаю, что модель «Ливерпуля» заключается в том, чтобы искать игроков, которые находятся немного ниже радаров, − сказал Каррагер на Sky Sports. − Речь не идет о том, что клуб может потерять Мо Салаха и поэтому давайте купим суперзвезду за 120 млн фунтов. Я не думаю, что так будет».

«Конечно, им нужен качественный игрок. Они будут присматриваться к тому, кому сейчас около 23-24 лет, кто имеет хорошие показатели и у кого высокий потенциал для роста. Думаю, что проблема того же Бриана Мбемо из «Брентфорда» в том, что у него по xG оверперфоманс [10 голов при 4,86 xG]. В некотором роде это беспокоит. Смотря на таких игроков, ты понимаешь, что на каком-то этапе произойдет регресс, и он вернется к норме»

«Но мы уже упоминали Ричарда Хьюза. Он как будто бы собирается взять [Энтойна] Семеньо, не так ли? За ним стоит понаблюдать».

Как вам такие варианты? Пишите в комментариях.