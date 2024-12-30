🎥 Рубен Аморим покоряет сердца фанатов «МЮ»! Тренер приятно удивил юного болельщика

«Манчестер Юнайтед» уступил в пяти из шести декабрьских матчей Премьер-лиги, после 18-ти туров у команды 22 очка и 18-е место в таблице. Также «красные дьяволы» выбыли из борьбы за Кубок лиги, уступив «Тоттенхэму» со счетом 3:4 в четвертьфинале.

И все же Рубен Аморим медленными шагами заслуживает привязанность болельщиков. Поздно вечером тренер покидал базу «Ман Юнайтед», на выезде он встретил юного поклонника «дьяволов», парень подготовил для португальца открытку.

Когда мальчишка сказал Рубену, что ему нравится его машина, тренер пригласил фаната сесть рядом. А потом, получив разрешение мамы, Аморим прокатил парня по тренировочному центру в Каррингтоне!

В соцсетях поступок тренера, конечно, оценили:

💭 «Какой шикарный жест!»

💭 «Рэтклифф бы утром отправил этому парню чек за потраченный бензин».

💭 «Это мой тренер! Я уже говорил, что ему не плевать на этот клуб, его фанатов, а значит, позитивные результаты точно придут».

💭 «Он очень хороший человек, мы все это знаем».

💭 «Я фанат «Ливерпуля», и это просто прекрасный жест. Уважение Рубену».

💭 «Мне очень нравится Аморим. Да, на поле у него не все ладится, но он производит впечатление порядочного человека. Он все сделает правильно, я просто чувствую, что нам нужно дать ему побольше времени. Главное – это ПОДБОР игроков!»

💭 «Игроки должны быть готовы свернуть горы ради этого тренера. Классный поступок».

💭 «Мне просто необходимо увидеть, как этот парень добивается успеха. Я могу смириться с поражениями, если клуб движется в правильном направлении. Пока я вижу положительные моменты».

А как вам отношение Рубена к болельщикам?

На «Олд Траффорд» все еще хуже с крышей — Аморим поплыл прямо во время пресс-конференции!

Кин вновь призвал отобрать капитанскую повязку у Бруну Фернандеша. В ближайшем матче «МЮ» она может вернуться к старому владельцу

Фанаты «МЮ» выбрали, куда продать Рэшфорда. Угадаете, какой ответ самый популярный?