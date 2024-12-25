Фанаты «МЮ» выбрали, куда продать Рэшфорда. Угадаете, какой ответ самый популярный?

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в этом сезоне оказался в низшей точке карьеры. У него уже были времена, когда он долго не мог забить и сильно критиковался фанатами, но сейчас англичанин вообще перестал попадать в состав.

Новый главный тренер «Юнайтед» сперва говорил о решении не включать Рэшфорда в заявку довольно обтекаемо, но с каждым новым вопросом подход португальца становится все более ясным − пока отношение Маркуса к футболу оставляет желать лучшего.

«Когда я почувствую, что момент подходящий, я что-то поменяю. До тех пор я буду продолжать думать о том, что лучше для команды. Я говорю с ним каждый день, не о том интервью, а о его выступлении. Это мое решение. Он хочет играть. Он старается.

Это мое решение, только мое. Я пытаюсь действовать по-своему. Это единственный способ, который я знаю. Если я поступлю иначе, я потеряю себя, а я не позволю этого. Я знаю, что делаю».

Есть ощущение, что уже зимой «МЮ» постарается избавить от форварда. От него явно ждали куда большего и пока есть интерес, можно выручить некоторую сумму.

B/R Football отправился к «Олд Траффорд», чтобы узнать у болельщиков «Юнайтед» о том, куда бы они хотели сплавить Маркуса Рэшфорда.

Почти каждый оговорился, что это должен быть клуб за пределами АПЛ. Неужели боятся, что мотивация Рэшфорда поможет ему регулярно огорчать бывший клуб? Лидером стал «ПСЖ» (4 голоса), а по два набрали «Мадрид» и «Барселона».

А этим клубам действительно нужен такой форвард?