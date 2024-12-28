На «Олд Траффорд» все еще хуже с крышей — Аморим поплыл прямо во время пресс-конференции!

Пользователь тиктока под ником artaifx создает с помощью нейросетей настоящие шедевры. В основном его видео связаны с известными мемами или фильмами, но больше остальных завирусился ролик с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом. За короткое время он набрал 2,3 млн просмотров.

Как известно, клубная инфраструктура «Юнайтед» оставлять желать лучшего. Когда об этом говорил Криштиану Роналду, ему поверило не так много людей, но время показало, что он был прав. Стадион «Олд Траффорд» устарел: его крыша сильно протекает в ливень, образуя водопады , а недавно проверка обнаружила крыс. На базе в Каррингтоне сделали ремонт, но некоторые вопросы все равно остались.

Именно проблеме с водой блогер уделил внимание, показав, что было бы, если стадион затопило аж до комнаты, в которой обычно проходят пресс-конференции.

Вот как бы себя повел в таком случае тренер «МЮ». По версии ИИ, конечно же:

Автор видео вдохновлялся реальной историей. Когда Рубен Аморим говорил с журналистами, а на улице шел дождь, с потолка внезапно начала капать вода.