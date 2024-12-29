🎥 Холанд на радостях от победы «Сити» выругался в прямом эфире! Эрлинг и раньше не сдерживался перед камерами 🤣

«Манчестер Сити» одержал победу впервые за пять матчей Премьер-лиги: в 19-м туре «горожане» обыграли «Лестер» со счетом 2:0. Автором одного мяча стал Эрлинг Холанд, для него гол стал первым за пять матчей.

После игры норвежец появился в эфире Sky Sports. Комментируя неутешительные результаты «Сити», Эрлинг выругался : «Важно смотреть вперед. Дерьмо случается, и такое может произойти».

Ролик с эмоциональным Холандом быстро разлетелся по соцсетям. Дело в том, что норвежец не в первый раз использует обсценную лексику на телевидении, журналистам даже приходилось делать игроку замечания.

В 2022 году, когда Эрлинг только переехал в Англию, он в прямом эфире сетовал на то, что не смог оформить хет-трик в матче с «Вест Хэмом», а забил лишь два гола. Тогда между корреспондентом и футболистом состоялся анекдотический диалог.

Холанд: «Я должен был оказаться на другой позиции, то, что не смог забить третий, немного дерьмово».

Журналист: «Так, выбираем выражения».

Холанд: «А, простите. Вот дерьмо! Ой, простите!»

Обсценная лексика вернулась, может, вместе с ней придет и результативность Эрлинга из 2022 года?

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