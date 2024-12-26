📹Пикфорд мастерски переиграл Холанда при пенальти: гримасничал, сбивал с толку, а на бутылке была точная подсказка

В очередном туре АПЛ «Манчестер Сити» вновь потерял очки. На этот раз команда Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» − 1:1.

Во втором тайме защитник «ирисок» Виталий Миколенко неосторожно сыграл против Савио и судья указал на точку. Приговор в исполнение пошел выполнять Эрлинг Холанд.

На бутылке вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда была домашняя заготовка. Он прикрепил туда статистику всех пенальтистов «Сити» − Фодена, Доку, Грилиша и Ковачича, − а именно то, куда они бьют. Видимо, Холанд был на другой стороне бутылки, а его статистика такова − три из пяти ударов в левый от себя угол.

Проверяем и действительно Холанд пробил в правый от Пикфорда угол. Браво, Джордан! Мяч отскочил Йошко Гвардиолу, тот скинул на Эрлинга и мяч оказался в сетке. Боковой поднял флажок − офсайд.

Кажется, что норвежца еще немного сбило поведение вратаря «Эвертона» перед ударом – он гримасничал.

Оценка Эрлинга Холанда за матч против «Эвертона» оставляет желать лучшего, а «Манчестер Сити» продолжает лететь в бездну и после этого тура явно окажется за пределами еврокубковой зоны.

После того, как Эрлинг Холанд посоветовал экс-помощнику Гвардиолы в «Сити» Микелю Артете быть скромнее он забил только трижды аж в 13 матчах. Получается, стал скромнее в бомбардирских навыках сам.