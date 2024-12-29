«Сити» наконец снова победил, но их статистика во втором тайме – ужас: такого у Гвардиолы еще не было?

«Манчестер Сити» победил впервые за шесть матчей. Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Лестер» в 19-м туре АПЛ со счетом 2:0.

Это первая победа «горожан» с 4 декабря. За этот период они потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

«Сити» выиграл два из 14 последних матчей. На этом отрезке у него также девять поражений и три ничьих.

Но второй тайм в исполнении «Сити» был никаким: ноль ударов!

4 января клуб из Манчестера встретится с «Вест Хэмом».