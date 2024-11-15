📸 Сборная Аргентины и adidas выпустили ретро-коллекцию по особому поводу. Футболисты сыграют в ней лишь раз

Сборная Аргентины и adidas выпустили совместную коллекцию в честь 50-летия сотрудничества. В капсулу вошли кофта на молнии, вратарская футболка, а также майка для полевых игроков.

Дизайн вдохновлен формой «альбиселесте» 1974 года. Эмблема сборной заменена на ретро вариант, лого adidas выполнено в видео трилистника Adidas Originals.

Звезды команды Скалони предстали в эксклюзивной форме в стильной рекламе.

Аргентинцы используют форму лишь раз: в ней «альбиселесте» выйдет на матч с Перу в рамка 12-го тура квалификации чемпионата мира.

Как вам такой эксклюзив?

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