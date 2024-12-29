Похоже, «Арсенал» нашел замену травмированному Сака. Фанаты вычислили игрока, отследив полет частного джета

Букайо Сака получил повреждение в матче 17-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Англичанин уже перенес операцию на задней поверхности бедра, по прогнозам Артеты, он пропустит около двух месяцев.

Похоже, «Арсенал» нашел замену выбывшему вингеру – по крайней мере, так считают поклонники «канониров». Вечером 28 декабря болельщики отследили полет частного самолета, джет направлялся из Порту в Лондон.

В соцсетях уверены: на борту частного джета находился Фабиу Виейра, этим летом «Арсенал» отдал 24-летнего полузащитника в аренду «Порту». Болельщики предположили, что на фоне травмы Сака канониры решили отозвать игрока из аренды, фанатскую теорию активно поддерживает пресса.

28 декабря португальцы со счетом 4:0 обыграли «Боавишту», Виейра не попал в заявку на матч, что укрепило веру болельщиков в теорию. Впрочем, главный тренер «Порту» сообщения о возвращении Фабиу в «Арсенал» называет ложными:

«Фабиу невероятно талантлив, но талант должен основываться на ряде условий, если одно из них будет нарушено, работать станет сложно. У него огромный потенциал, но я не могу отступить от своих принципов. Мне не нужно посылать никаких сообщений. Фабиу хорошо меня знает, и мы рассчитываем на него. Он снова сможет играть на следующей неделе».

В этом сезоне полузащитник провел за «Порту» 17 матчей во всех турнирах, он отдал две результативные передачи и забил два гола.

Ждем Фабиу в «Арсенале» уже этой зимой?

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