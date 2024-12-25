Микель Артета VS Арсен Венгер. Сравниваем статистику тренеров за первые 5 лет в «Арсенале»

Заканчивается 2024 год, а значит, прошло пять лет с тех пор, как в 2019 году Микель Артета возглавил «Арсенал». При испанце «канониры» завоевали Кубок Англии и дважды взяли Суперкубок страны.

Tansfermarkt сравнил результаты «Арсенала» во всех турнирах за пять лет под руководством Артеты с показателями команды при Арсене Венгере за первые пять лет француза у руля «канониров».

Микель опережает легенду лондонцев по проценту побед и забитым мячам в среднем за игру. Венгер впереди испанца по проведенным матчам, при нем команда в среднем за матч пропускала меньше. Важно отметить, что в первые пять лет в «Арсенале» у Арсена был чемпионский титул.

Первые пять лет у руля «Арсенале» Венгера и Артеты

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