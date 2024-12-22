🔥 В «Арсенале» беби-бум – три игрока готовятся к отцовству! Артете пришлось объяснить прессе, что он делает с подопечными

«Арсенал» со счетом 5:1 разгромил «Кристал Пэлас», что позволило «канонирам» набрать 33 очка и занять третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Впервые с 2004 года «Арсенал» не проиграл ни одного лондонского дерби в АПЛ за год, последний раз это удавалось «Челси» в 2005-м.

Мяч в ворота «Кристал Пэлас» Кай Хавертц отпраздновал жестом, который футболисты обычно показывают, сообщая, что их партнерши ждут ребенка.

Габриэл Жезус так же отметил свой гол.

Жезус уже делал так после гола в кубковой встрече с «Кристал Пэлас».

В ноябрьском матче против «Вест Хэма» такое празднование показал Мартин Эдегор, так норвежец объявил о том, что его жена родила сына.

Журналисты заметили, что в «Арсенале» начался настоящий беби-бум! На пресс-конференции после победы над «Кристал Пэлас» в АПЛ у Артеты спросили, что вообще происходит в его команде: «Не хотите ли вы рассказать нам, что вы делаете со своими игроками?»

Микель рассмеялся и пожелал журналистам счастливого Рождества.

В соцсетях фанаты шутят: Микель уже думает о будущем «Арсенала» и требует от подопечных работать над созданием команды для академии «канониров».

А правда, что испанец делает с игроками?

🎥 Жоржиньо раскрыл забавное прозвище Сака в «Арсенале» – им команда подкалывает Букайо. Артету история развеселила

🎥 Артета запугал английских журналистов! Первые ряды на пресс-конференции остались пустыми – тренер забавно отшутился

🔥 Лучшие бомбардиры АПЛ по сезонам. Вспоминаем всех с 2007 года по наши дни