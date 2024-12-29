А так ли хорош Флик? Сравниваем статистику Ханси с показателями Хави у руля «Барсы»

К зимней паузе лидером чемпионата Испании внезапно стал «Атлетико». «Барселона» на старте сезона обеспечила себе солидное преимущество, ловко воспользовавшись осечками «Мадрида» – в класико каталонцы победили со счетом 4:0.

Но в какой-то момент «блауграна» начала терять очки в играх против середняков, в 18-м туре команда упустила победу в матче с «Атлетико». В итоге на паузу «Барса» уходит третьей, имея в копилке 38 очков.

У поклонников «блауграны» начали появляться вопросы к Ханси Флику. Стоило ли прощаться с Хави ради назначения немца? Давайте взглянем на статистику.

Сезон-2023/24 стал последним для каталонца у руля «Барсы». После 19-ти матчей под руководством Хави команда тоже заняла третью строчку, но набрала на три очка больше. В среднем за тот же период «блауграна» зарабатывала больше очков за матч – 2,16 при Хави и 2 при Флике.

За 19 матчей в сезоне-2023/24 каталонцы проиграли дважды, под руководством немецкого специалиста команда уступила пять раз за тот же период. Зато при Хансе-Дитере «Барселона» забивает больше – почти три гола в среднем за матч против 1,89 при Хави. Тренеры сошлись по пропущенным мячам, второй сезон подряд «блаугране» в среднем забивают 1,16 гола за игру.

Что думаете о такой статистике?

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