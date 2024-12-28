Transfermarkt обновил стоимость игроков Ла Лиги. Теперь Ямаль дороже Мбаппе – состав «Мадрида» серьезно упал в цене

Статистический портал Transfermarkt под занавес 2024 года провел декабрьское обновление трансферных цен игроков Ла Лиги.

Самые крупные скачки в рыночной стоимости совершили 17-летние таланты «Барселоны» Пау Кубарси и Ламин Ямаль – оба стали дороже на 30 млн евро. Ламин стал самым молодым игроком в истории сбора информации Transfermarkt, чья стоимость преодолела отметку в 180 млн евро!

Теперь каталонский вундеркинд на 20 млн дороже Килиана Мбаппе. В мире есть лишь два футболиста, которые обгоняют Ямаля по трансферной стоимости – Винисиус и Эрлинг Холанд, за которых потенциальному покупателю придется выложить 200 млн евро.

«Барселона» больше остальных клубов выиграла от декабрьского обновления Transfermarkt. Сразу шесть футболистов «блауграны» оказались в топ-10 игроков с наибольшим ростом трансферной стоимости.

Игроки, чья трансферная стоимость выросла после декабрьского обновления Transfermarkt

Состав «Мадрида», напротив, упал в цене. Помимо Мбаппе трансферная стоимость еще четырех игроков понизилась на 20 млн евро: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Эдер Милитао и Эндрик. В топ-10 футболистов с наибольшим снижением рыночной стоимости вошли пять представителей «королевского клуба».

Игроки, чья трансферная стоимость снизилась после декабрьского обновления Transfermarkt

Суммарно стоимость состава «сливочных» упала на 126,3 млн евро, «Барселона» же подорожала на 70,5 млн евро. Но для поклонников «Реала» есть и хорошая новость: молодой защитник Рауль Асенсио совершил большой скачок в трансферной стоимости – с 0,3 до 7,5 млн евро.

В стоимости понизились сразу 19 игроков «Атлетико» (суммарно −12 млн евро), во многом из-за возраста. Все же команда одержала победу в 11-ти матчах подряд с конца октября, в то время как «Барса» и «Мадрид» сдали позиции. В стоимости прибавили футболисты, сыгравшие важную роль в результатах команды: Хулиан Альварес (+5 до 80 млн евро), Джулиано Симеоне (+9 до 12 млн евро) и Пабло Барриос (+20 до 50 млн евро).

Топ самых дорогих футболистов Ла Лиги после декабрьского обновления Transfermarkt

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