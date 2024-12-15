🎥 Безумный предголевой пас пяткой от Хави! 44-летний каталонец помог обыграть «Мадрид» в матче легенд

В Токио прошел матч легенд «Барселоны» и «Мадрида», встреча была проведена в честь Андреса Иньесты, который в этом году завершил карьеру.

Конечно, на памятный матч к старому другу приехал Хави.

Каталонец помог «Барсе» открыть счет – сделал это очень изящно! Хави отдал блестящий предголевой пас пяткой.

Поклонники «блауграны» хвалят мастерство экс-тренера:

💭 «Даже на пенсии Хави остается топовым полузащитником».

💭 «Черт, с его тренерскими неудачами в последнем сезоне я успел забыть, каким хорошим игроком он был. Настоящая легенда».

💭 «Хави и Иньеста вновь воссоединились, это мне не снится?»

💭 «Я увидел достаточно, «Барсе» нужно подписать с ним контракт на один сезон и отправить Френки в третий дивизион Нидерландов».

💭 «Я так ждал момента, когда Хави и Иньеста сыграют за легенд «Барсы», и был уверен, что они разгромят «Мадрид». Настоящее шоу начнется, когда к ним присоединится Месси».

💭 «У него глаза на спине! Гениальный игрок остается гениальным даже после завершения карьеры. Давайте не забывать, что Хави сделал для нашего клуба, он навсегда останется легендой».

Легенды «Барселоны» обыграли «Мадрид» со счетом 2:1, Иньеста в концовке помог каталонцам добиться победы.

Как вам мастерство 44-летнего Хави?

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