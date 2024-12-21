Это фото вызовет сильную ностальгию у фанов «МЮ»: Нани встретился с сэром Алексом в Португалии

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Нани воссоединился со своим бывшим тренером сэром Алексом Фергюсоном. Они встретились за завтраком в Португалии.

Фотография наверняка вызовет приятные воспоминания у болельщиков «Юнайтед».

«Вкусный завтрак — на этот раз в Португалии — в замечательной компании сэра Алекса Фергюсона. Удивительное время, прекрасные воспоминания. Скоро увидимся, босс».

Всего 10 дней назад Нани объявил о своем уходе из футбола в возрасте 38 лет, последним местом в карьере стал родной клуб «Эштрела Амадора».

Фергюсон был тем человеком, который привел Нани на «Олд Траффорд», подписав контракт с вингером из «Спортинга» за 21 млн фунтов в июне 2007 года.

Нани забил 41 гол в 230 матчах за клуб.