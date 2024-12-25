Сборная лучших игроков в истории по версии Тони Крооса! В команду попал лишь один немец 🤯

Тони Кроос завершил карьеру, но болельщики не теряют связь с легендой. Экс-полузащитник занимается несколькими проектами: собственной академией, немецкой медиалигой и, конечно, подкастом, который Тони ведет вместе с братом.

Кроос составил символическую сборную лучших футболистов в истории. У немца было лишь одно ограничение: он должен был выбрать из игроков, завершивших карьеру.

На ворота Тони определил Икера Касильяса, за оборону в этой сборной будут отвечать Роберто Карлос, Паоло Мальдини и Кафу. Команда получилась атакующей, в нее также вошли Роналдиньо, Андреа Пирло, Жоан Мику, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мирослав Клозе и Роналдо Назарио.

Тренером сборной мечты Кроос назначил Юппа Хайнкеса, с которым Тони работал в «Баварии» и «Байере».

Как вам выбор Тони?

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