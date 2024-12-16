Де Росси при виде Фергюсона чуть не согласился на переход в «МЮ». Встречу с легендой подстроил великий Липпи

Даниэле Де Росси заявил, что не жалеет о том, что провел в «Роме» практически всю карьеру. Он признался, что во время короткого разговора, неожиданно подстроенного тренером сборной Италии Марчелло Липпи, с удовольствием сказал бы сэру Алексу Фергюсону, что может присоединиться к нему в «Манчестер Юнайтед».

Де Росси стал гостем подкаста The Overlap Podcast, во время которого экс-полузащитник выразил восхищение «Юнайтед», и назвал его единственным клубом, который мог соблазнил Даниэле покинуть «Стадио Олимпико».

Де Росси : «Я больше всего следил за «Манчестер Юнайтед», был очарован тобой [Роем Кином] и твоим наследием. Мне это очень понравилось. Я был близок к тому, чтобы приехать в Англию, это был мой первый вариант, если бы я покинул Рим.

«Но я не смог уехать. У меня были шансы перейти в другие команды, но когда был молод, именно «Манчестер Юнайтед» я считал лучшим клубом в Англии.

Райт : «И тебе действительно нравился Рой?»

Кин : «Я уже уехал к тому времени? Ты же не мог меня заменить?»

Де Росси : «Нет-нет, ты уже был тогда очень старым (все смеются). Это был 2006 год. Во время чемпионата мира мы были в аэропорту. Марчелло Липпи подозвал меня к себе, и я подошел, так как боялся его. Он открыл дверь, привел меня в маленькую комнату, а там был Алекс Фергюсон. Он как раз перелетал из одного города в другой, чтобы посмотреть чемпионат мира. Тренер сказал: «Ты должен пройти туда». Я стеснялся, потому что это же Липпи, это же Фергюсон. Было страшно. Да, это был короткий момент, ничего серьезного, но я уже готовился сказать: «Я на все готов, хочу приехать». Потому что «МЮ» в мою молодость, это было нечто».

Фергюсон в итоге подписал Майкла Кэррика на ту же позицию, и бывший игрок «Ромы» считает, что они «сделали правильный выбор», вспомнив несколько тяжелых матчей против «Юнайтед».

«Они сделали правильный выбор, потому что он был великим игроком. Я играл против него три или четыре раза, и иногда это было катастрофой для нас. Мы проигрывали 7:1, 3:0, я даже забил [в матче 7:1], но это был позор».