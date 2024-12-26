🎥 «Нету – дерьмо!» Комичное падение Педру стоило «Челси» трех очков: пока он катался по полю, «Фулхэм» забил гол 😡
Боксинг дэй для «Челси» не задался. В 18-м туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж» приехал «Фулхэм», уже на 16-й минуте Палмер открыл счет после красивого прохода.
Хозяева упустили победу в самой концовке встречи, «синих» подвело падение Нету. После борьбы с Ивоби Педру повалился на газон: пока португалец катался по полю, Харри Уилсон, воспитанник «Ливерпуля», сравнял счет.
Все же врачам пришлось оказать помощь пострадавшему.
Уже в добавленное время Родриго Муниз вывел свою команду вперед: «Фулхэм» победил на «Стэмфорд Бридж» впервые за 45 лет.
В соцсетях фанаты ругают Нету:
💭 «Напоминаю, что он валится на газон не первый раз!»
Болельщики иронизирует над талантами португальца.
💭 «А что делает Нету? Он локтем нарушает на Ивоби, а потом изображает фол на себе?»
💭 «Забавно, как Нету смотрит на судью, а когда не видит реакции, начинает прижимать руки к лицу, пытаясь остановить игру».
💭 «Нету действует, как рестлер, пытаясь обратить на себя внимания арбитра. Абсолютный позор».
💭 «Спасибо, Педру! Благодаря тебе мы потеряли важнейшие очки».
💭 «Серьезный тренер не позволит Нету выйти на поле в следующих матчах. Этот парень испортил игру! Не смог обыграть защитника. Стал причиной атаки, которая привела к голу в наши ворота. Ужасный удар по воротам, ужасная подача, ужасное падение. Педру Нету – дерьмо!»
Если «Арсенал» в своем матче обыграет «Ипсвич», по итогам тура «Челси» опустится на третью строчку в таблице Премьер-лиги.
Что думаете об эпизоде с падением Педру?
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Еще активнее ножками размахивает после забитого Фулхэмом гола 😂