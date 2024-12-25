Палмер выбрал троих для рождественского ужина мечты. Коул назвал рэпера на пожизненном, топового баскетболиста и вновь запустил спор о GOAT 🐐

В последнее время хавбек «Челси» Коул Палмер все чаще стал мелькать на различных видео. Самое простое объяснение − парень сейчас показывает впечатляющую игру, привлекает внимание и к нему есть большой интерес. Возможно, англичанин все еще всеми силами пытается доказать, что он не тупой .

На днях официальный аккаунт АПЛ позвал Коула на блиц-формат. Один вопрос звучал так: кого из звезд прошлого или настоящего ты бы позвал на рождественских ужин?

Палмер недолго думал и выдал такую «дрим-тим» − Лионель Месси, потому что он величайший, рэпер Vybz Kartel «потому что он Vybz Kartel», а третьим без объяснения назвал Майкла Джордана.

Выбор Месси предсказуемо в миллионный раз запустил спор о том, кто круче − аргентинец или Криштиану Роналду. Но куда более яркой была реакция на то, что в тройке оказался не самый популярный рэпер Vybz Kartel, которому дали пожизненное за убийство, но летом 2024-го выпустили на свободу.

Футбольные болельщики вспомнили, что Коул Палмер не первый раз признается в том, что ему нравится ямайский исполнитель. Некоторое время назад в интернете стал вирусным ролик, на котором англичанин делал липсинк под один из трэков рэпера.

Какой же этот Коул Палмер разносторонний!