В уходящем 2024 году Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом среди игроков топовых лиг. Каталонский вундеркинд отдал 26 голевых передач за «Барселону» и сборную Испании.

Портал Score90 вспомнил, кто из футболистов отдавал наибольшее количество голевых с 2005 по 2024 год. В списке доминирует Лионель Месси, аргентинец становился лучшим ассистентом года пять раз. На втором месте оказался Месут Озил, он трижды оказывался лучшим по голевым за календарный год.

Месси также лидирует по количеству ассистов, в 2011 году он 38 раз помог партнерам отличиться. Следом идет показатель Томаса Мюллера – в 2021 году раумдойтер отдал 36 результативных передач.

Лучшие ассистенты топовых лиг с 2005 по 2024 год

Ламин Ямаль – самый популярный футболист по запросам в Google в 2024 году. А каких игроков гуглили чаще за последние 15 лет?

Еще раз: никто и никогда не играл на уровне Месси-2011/12. Любые сравнения бессмысленны

«Это был не нож. Так, спица». Напавший на Озила и Колашинаца грабитель на подкасте (!) рассказал подробности преступления