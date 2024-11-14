Мудрость Арсена Венгера. Салах рассказал о важном совете, который получил от легенды «Арсенала»

Мохамед Салах уже вписал свое имя в историю «Ливерпуля» и всей Премьер-лиги. После матча с «Виллой» на счету египтянина – 165 голов в английском первенстве, он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Салах – опытный спортсмен, но он продолжает осваивать футбольную мудрость, беседуя с мэтрами игры. Мо рассказал, что усвоил от легендарного тренера «Арсенала»:

«Однажды я получил совет от Арсена Венгера. Когда он был в Мэлвуде, я подошел к нему и спросил: «Что отличает просто хорошего игрока от очень-очень хорошего игрока?» Он ответил: «Думаю, что действительно хороший футболист всегда сосредоточен на игре. Даже если он не ощущает игровой импульс, он остается в игре до последней минуты».

Что касается меня, я знаю, что в некоторых матчах мне не хватает этого импульса, игра не идет, но я всегда сосредоточен на ходе встречи до самого конца. Не все матчи складываются хорошо, и это нормально, ведь все мы люди».

Мо осталось забить 10 голов, чтобы сравниться с Тьерри Анри в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги. Возглавляет топ Алан Ширер, на счету которого 260 мячей.

Как думаете, сколько голов забьет Салах в Англии?

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