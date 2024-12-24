Как могла выглядеть таблица АПЛ, если бы турнир начался в ноябре? На место «Сити» лучше не смотреть 🙈

После 17-ти туров Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший 39 очков, при этом у подопечный Слота есть матч в запасе – перенесенное из-за непогоды мерсисайдское дерби.

На четыре балла от «красных» отстает «Челси», третью строчку занимает «Арсенал», который набрал 33 очка. На четвертом месте расположился «Ноттингем Форрест», заработавший 31 балл.

«Ман Сити» проиграл в девяти из последних 12-ти матчей, кризисные «горожане» занимают седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ. Соседи из «красной» части Манчестера в последнем туре уступили «Борнмуту» и остались на 13-й строчке. В копилке «Тоттенхэма» 23 очка, позволяющие «шпорам» занять 11-е место.

Если бы Премьер-лига стартовала 1 ноября, расположение команд в турнирной таблице было бы совсем другим.

За восемь матчей, прошедших с 1 ноября, лидером турнира стал бы «Челси». Но «Ливерпуль» от первого места отстает всего на одно очко, имея игру в запасе. В топ-4 вошли бы «Борнмут» и «Арсенал», а «Ноттингем Форест» опустился бы с четвертого на пятое место. «Манчестер Юнайтед» поднялся бы на восьмое место, а «Тоттенхэм» – на девятое.

После 17-ти матчей АПЛ в зоне вылета находятся «Вулверхэмптон», «Ипсвич» и «Саутгемптон». Если бы розыгрыш начался в ноябре, в подвале таблицы расположились «Лестер», «Саутгемптон», а «Манчестер Сити» стал бы последним, у подопечных Гвардиолы за восемь последних встреч – всего четыре очка.

В 2024 году английские клубы проведут еще два тура. Первый матч АПЛ в новом 2025 году состоится 1 января – «Брентфорд» сыграет с «Арсеналом» в рамках 19-го тура.

Как вам расклад чемпионата без учета матчей, проведенных до 1 ноября?

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