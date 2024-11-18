🎥 Закулисье финала Лиги чемпионов: так «Реал» готовится писать историю

Каждая победа начинается не только на поле, но и за его пределами — в раздевалке, где создается настрой и энергия команды. Заглянем туда, где игроки «Реала» готовятся творить магию.

Это видео, снятое перед финалом Лиги чемпионов-2022 против «Ливерпуля». «Мадрид» победил 1:0. «Реал» не выключался из борьбы всю игру – концентрация началась уже в раздевалке: посмотрите на серьезные и в то же время расслабленные лица игроков.

Настрой, подготовка экипировки, последние слова тренера и особая атмосфера, которая делает этот клуб легендарным.

Так создается история.