Как понять «Челси» Марески через шахматы. Колонка Лукомского
«Самый быстрый путь к воротам или королю».
К концу игровой карьеры Энцо Мареска всерьез увлекся шахматами. Выступая за «Палермо», он нанял учителя, чтобы вникнуть в сицилианскую защиту и другие дебюты. Этот период совпал с его тренерским формированием – и сильно ему помог. «Любой тренер может только выиграть от возможности мыслить как хороший шахматист», – уверяет Энцо.
Тренер «Челси» считает, что шахматы помогают развивать общие когнитивные способности, но также поделился конкретным уроком, который он усвоил через занятия у доски: «Шахматы учат контролировать внутренний восторг, когда случается что-то хорошее, и помогают мыслить объективно, когда ты в опасности».
Возможно, именно поэтому Мареска и его игроки сбивают ожидания при любых вопросах о чемпионской гонке и близости к первому месту. Контролируют восторг и объективно смотрят на ситуацию: команда сделала огромный шаг вперед, точно вышла на уровень ЛЧ, но все же порой забирала три очка в равных матчах.
Пиком поклонения Марески шахматам стала дипломная работа в Коверчано. Она так и называлась «Футбол и шахматы». Внутри билдап сравнивался с дебютом, были рассуждения о сходствах в изучении соперников и сравнения важности психологии для эндшпиля в шахматах и завершения атак в футболе.
Ключевыми для понимания Марески кажутся следующие слова: «Шахматная доска похожа на футбольное поле тем, что она делится на три канала – центральных и два внешних, фланговых. В футболе, как и в шахматах, самым интересным выступает центральный, так как он предоставляет самый быстрый путь к воротам или королю».
Магнус Карлсен, суперзвезда фэнтези АПЛ и один из сильнейших шахматистов в истории, проводил очень похожие аналогии: «Думаю, и в футболе, и в шахматах очень важно контролировать центр. Это первый момент. Если ты контролируешь центр, ты контролируешь поле или доску. Второй момент: в шахматах ты часто атакуешь на одной стороне, вынуждаешь соперника перегружать ее, а потом переводишь игру на другую сторону. Там – на другой стороне – у тебя появляется преимущество. В плане использования пространства шахматы и футбол невероятно похожи».
Описанная Мареской рамка отлично ложится на идею, которую тренер на практике реализовал в «Челси». Энцо абсолютно искренен, когда говорит о важности центральной зоны. Базис футбола Марески – квадрат в центре поля. При построении атаки команда выстраивается в структуру 3-квадрат-3:
В «Лестере» у него была такая же система (этот пример материала из The Athletic):
Такое построение в современном футболе – мейнстрим. Почти все команды с позиционной структурой приходят в 3+2 в первой стадии – разное наполнение (у кого-то центр занимают два опорника, у кого-то опорник и ложный фулбек), но суть одинаковая.
Особенность «Челси» в том, что они лучше остальных используют центр в этой структуре. Это требует отлаженных взаимодействий и смелости, которая нужна, чтобы при таком наполнении играть именно через центр – через более рискованный тип передач.
Пожалуй, эта особенность наиболее четко проявилась против «Ливерпуля». Слот адаптировал схему в перерыве, потому что его команда не справлялась в центре, а Джейми Каррагер сказал, что никто в этом сезоне не нагружал опорную «Ливерпуля» так мощно:
«Челси» не самая фанатичная команда в плане владения и позиционных атак, но по использованию этой зоны в позиционке, возможно, лучшая в мире. Формула успеха примерно такая:
1. Реальный акцент на центр. Игра через центр – больший риск. Многие команды располагаются похожим образом, но на практике скатываются в продвижение через фланги, где разыгрывают комбинации и перегрузы. Иногда даже успешные и красивые. Но это совсем другой тип футбола, пускай основа похожая.
Для таких команд фланги – основное направление. Для «Челси» – лишь отвлекающий маневр. Вингеры дисциплинированно держат широкую позицию и не дают сопернику слишком сузиться при обороне, но реальное направление – центр. Никто из команд АПЛ хотя бы с 52% владения не задействует центр больше, чем «Челси».
2. Тайминг. Своевременность доставки мяча в полузащиту – важнейшая деталь. Фишка квадрата «Челси» в достижении перевеса в 1-2 игроков в этой зоне. Это возможно, если соперник обороняет центр полузащиты только полузащитниками – то есть без помощи форвардов.
Тройка защитников «Челси» сначала должна вытянуть на себя внимание, а только потом продвинуть мяч. В таком случае будет реальный перевес в любимой зоне Марески.
Этот нюанс труднее всего описывается, но, возможно, самый важный и выделяющий «Челси» из числа формально похожих команд. Расставиться так может любая команда, а вот по-настоящему отладить взаимодействия – единицы.
«Мы работаем с Мареской уже несколько месяцев. Могу сказать, что с самого начала он очень четко доносил свои идеи», – недавний вердикт Энцо Фернандеса.
3. Палмер – чит-код. Главная зона Марески – центр. Главный игрок «Челси» – Коул Палмер. Главный ход – перевод Палмера в центральную зону на постоянку.
Эксперименты с позицией были и при Маурисио Почеттино, но постоянной такая роль стала только в этом сезоне. Здесь Палмера еще труднее прочитать, а в союзниках у него есть чистый вингер (как правило, Нони Мадуэке), который хорош 1-в-1 и оттягивает на себя внимание.
Еще Мареска регулярно корректирует позицию Палмера в зависимости от слабостей соперника. Коул предпочитает правый полуфланг, но несколько матчей играл и в левом. Подготовиться становится еще труднее.
Фактор Палмера нужно выделять отдельно, так как он генерирует неординарные ходы и неочевидные обострения. Система Марески и слаженность квадрата в полузащите создают Палмеру выгодные условия, а его талант умножает эффективность концепции.
4. Вариативность. Палмер – главное направление, но «Челси» умеет переключаться, если соперник закрывает Коула. Лучший пример – недавний матч против «Тоттенхэма». Повышенное внимание к Палмеру = свобода для Фернандеса. В таком варианте наказывает аргентинец:
«Челси» сильно прибавил в качестве позиционной атаки. Косвенным олицетворением служит острота моментов с игры:
Лондонцы уступают «Ливерпулю», но заметно превосходят всех остальных – огромный прогресс относительно прошлого сезона («Челси» был 6-м в АПЛ по остроте с игры). Кажется, гипотеза Марески о самом быстром пути к воротам работает.
Фото: East News/Paul ELLIS / AFP, Ben STANSALL / AFP; Gettyimages.ru/Lewis Storey, Michael Regan
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Нкунку конечно умеет играть в футбол, но он далеко не звезда первой величины, как сам о себе думает. Лицо попроще и требования к себе повыше и мог бы в топ клубе и играть. Марсьяль как бы тоже умел играть в футбол, но был слишком высокого мнения о себе, хотя мог вполне и нормальную карьеру сделать.